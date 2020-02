[VIRAL] Trabajo y estudios: payasito no alcanzó a cambiarse y tuvo que disertar en escuela de derecho

16:11 "Hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado", escribió el joven en su cuenta de Facebook.