Axl Rose a Trump: "Haz que la Casa Blanca vuelva a ser grande"

Axl Rose ha roto su silencio de tres meses y medio en las redes sociales para una vez más situarse contra la administración estadounidense presidida por Donald Trump.

"Haz que la Casa Blanca vuelva a ser grande (Make the White House great again)" ha sido el mensaje que el cantante de Guns n' Roses ha compartido en su cuenta de Twitter, donde ha publicado una fotografía de un votante con esa frase en una gorra. Una vuelta de tuerca al famoso lema de Trump: 'Make America Great Again'.

El músico se posiciona así otra vez del lado del partido demócrata en un momento en el que éste está en pleno proceso de elección de su candidato a las próximas elecciones presidenciales.

No es ni mucho menos la primera vez que Axl se posiciona abiertamente contra Trump, pues en el pasado ha criticado en Twitter al presidente, su administración y sus políticas.

Más allá de eso, en diciembre de 2016 incluso un show de Guns n' Roses en México acabó con un grupo de fans golpeando una piñata con el aspecto de Donald Trump.

En enero de 2018, Axl criticó a la administración Trump como el "estándar de oro de lo que puede considerarse vergonzoso". Nueve meses después, instó a sus fans a ir con los demócratas en las elecciones de mitad de período de ese año.