El tiempo no perdona: actriz rompe noviazgo con Al Pacino por viejo

Quien se hiciera reconocida por su papel en la serie "Weeds", la israelí Meital Dohan, confirmó el fin de su relación con Al Pacino, asegurando que había problema insuperable: la edad del destacado actor.

“Es difícil estar con un hombre viejo, incluso Al Pacino”, señaló Dohan en una entrevista en exclusiva con la revista israelí LaIsha.

La mujer de 43 años agregó que “Incluso con todo mi amor, (la relación) no duró”, y también le espetó al afamado artista que “no le gustaba gastarse dinero” y que durante su romance solo le compró flores.

Dohan confesó que “Tuve una pelea con él y le dejé”, pero “le quiero y aprecio, y me alegro de haber estado a su lado cuando me ha necesitado”, además considera que ha sido “un honor” haber estado con Al Pacino, y señaló que está satisfecha de ser “parte de su legado”, no se arrepiente del romance que vivieron y espera que puedan seguir siendo “buenos amigos”.

La primera señal de que algo andaba mal fue durante la reciente ceremonia de entrega de los premios Óscar, a la que el actor asistió solo, pues estaba nominado en la categoría de mejor actor de reparto por su papel en la película “The Irishman”, de Martin Scorcese, galardón que finalmente se llevó Brad Pitt.