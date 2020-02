Hija de Steven Spielberg quiere dedicarse al porno: "Soy un animal sexual"

A sus 23 años Mikaela Spielberg tiene todas las puertas abiertas, recursos y un apellido que podría asegurar -al menos- un cúmulo de buenas oportunidades, pero a través de una reciente entrevista al reconocido medio inglés "The Sun", la joven afirmó que su futuro está en la pornografía.

"Soy un animal sexual", declaró al respecto Mikaela, quien ya había trabajado como stríper, señalando además que "Me he cansado de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que dijeran que tenía que odiar mi cuerpo", declaró en el medio británico.

La joven señaló también que "me cansé de trabajar día a día de una manera que no satisfacía mi alma. Tengo ganas de hacer este tipo de trabajo en el que puedo 'satisfacer' a otras personas", explicó, indicando además que quiere que su carrera sea "segura, sana y consensuada".

Mikaela fue enfática en señalar que es "Mi cuerpo, mi vida, mi salario, mi decisión. No le debo a nadie mi autonomía ni mi valor a tener un nombre" y que en esa línea el querer ser una estrella del porno con lo que ella llama "una carrera autoproducida", es una decisión con la que busca independencia económica y que la hace además en libertad: "Esta opción no es por haber tocado fondo" afirmó.

Mikaela fue adoptada por Steven Spielberg y su mujer, Kate Capshaw, en 1996, y acorde a la joven ambos la apoyaron tras contarles sus planes a través de una llamada de "FaceTime". En la ocasión le indicaron que lejos de sentirse molestos, estaban "intrigados".