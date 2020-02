[VIDEO] Madre le dio de latigazos a su hijo ante todo el pueblo por robar un celular

16:36 "¡Elvis, por qué tenías que coger un celular que no era tuyo! Hijito, tú no tienes quebradas ni las manos ni los pies. Por un simple celular yo me veo aquí en las rondas. A mí sí me da vergüenza", le dijo madre al joven durante el castigo.