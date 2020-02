OMS por coronavirus: "Hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo referencia al brote del nuevo coronacirus y a las medidas que se están tomando para hacer frente a una "posible pandemia".

"El equipo ha realizado una serie de hallazgos sobre la transmisibilidad del virus, la gravedad de la enfermedad y el impacto de las medidas tomadas. Descubrieron que la epidemia alcanzó su punto máximo y se estabilizó entre el 23 de enero y el 2 de febrero, y ha estado disminuyendo constantemente desde entonces", comenzó.

Asimismo, sostuvo que se ha descubierto que no ha habido cambios significativos en el ADN del virus. Asimismo, precisó que la tasa de mortalidad está entre 2% y 4% en Wuhan, y 0.7% fuera de Wuhan.

"Descubrieron que para las personas con enfermedad leve, el tiempo de recuperación es de aproximadamente dos semanas, mientras que las personas con enfermedad grave o crítica se recuperan en tres a seis semanas", explicó.

Y en este sentido, insistió en que "el mensaje clave que debería dar es esperanza, coraje y confianza a todos los países de que este virus puede ser contenido. De hecho, hay muchos países que han hecho exactamente eso. Fuera de China, ahora hay 2074 casos en 28 países y 23 muertes".

En cuanto a los territorios donde se han presentado casos como en Italia, la República Islámica del Irán y la República de Corea, los calificó como "profundamente preocupantes", agregando que "se especula mucho sobre si estos aumentos significan que esta epidemia se ha convertido en una pandemia. Entendemos por qué la gente hace esa pregunta", replicó.

"Nuestra decisión sobre si usar la palabra "pandemia" para describir una epidemia se basa en una evaluación continua de la propagación geográfica del virus. (...) Usar la palabra pandemia ahora no se ajusta a los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. Este no es el momento de centrarse en la palabra que usamos", insistió.

No obstante, indicó que "este es un momento para que todos los países, comunidades, familias e individuos se concentren en la preparación. No vivimos en un mundo binario, blanco y negro. No es uno u otro. Debemos centrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia", comentó.