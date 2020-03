La serie de El Señor de los Anillos ya tiene protagonista

La serie de El señor de los anillos ya está dando las últimas pinceladas a su preproducción. Tras anunciarse que Maxim Baldry se uniría al reparto de la ficción, parece que Amazon por fin ha cerrado las negociaciones con el actor británico para que sea uno de sus protagonistas.

Según Deadline el actor se ha unido a la ficción para desempeñar un rol principal, aunque por el momento no se han dado detalles sobre su personaje. Baldry es conocido por aparecer en series de televisión de Reino Unido como Skins y Hollyoaks, además de títulos de HBO como Roma y Years and Years. Sus créditos recientes también incluyen Doctor Who y la comedia romántica Last Christmas.

Baldry se une así a un extenso elenco que incluye a Robert Aramayo (Juego de tronos), Owain Arthur (The Palace, The Patrol), Nazanin Boniadi (Homeland), Tom Budge (The Pacific), Morfydd Clark (Orgullo y prejuicio y Zombies), Ismael Cruz Córdova (The Mandalorian), Ema Horvath (La horca 2), Markella Kavenagh (Romper Stomper), Joseph Mawle (Juego de tronos), Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers (Medici), Daniel Weyman (Gentleman Jack) y Tyroe Muhafidin.

Aunque Amazon no ha confirmado qué personajes interpretarán, algunos rumores apuntan a que Aramayo dará vida al heroico Beldor mientras que Joseph Mawle será el villano, Oren. Además todo apunta a que Morfydd Clark encarnará a la joven Galadriel.