Trump aseguró que no "hay ninguna razón" para realizarse test del coronavirus

La Casa Blanca ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha sometido a la prueba del coronavirus tras haber tenido contacto con varios congresistas que están actualmente en cuarentena por haber estado con personas contagiadas, según ha informado la CNN.

"El presidente de Estados Unidos no se ha sometido a la prueba del COVID-19 porque ni ha tenido un contacto prolongado y cercano con ningún caso confirmado de COVID-19 ni ha presentado ningún síntoma", ha señalado la Casa Blanca, a última hora de este lunes.

La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, ha subrayado que Trump "mantiene una salud excelente y su médico continuará supervisándole de manera cercana". "De acuerdo con las guías de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los profesionales médicos tienen que realizar las decisiones sobre las pruebas a pacientes según los síntomas y su exposición", ha señalado la portavoz de la Presidencia de Estados Unidos.

En este sentido, el mismo Trump, aseguró que se siente "extremadamente bien. (...) No creo que sea un gran problema. Me haría [la prueba]. No creo que haya ninguna razón (...) Me siento extremadamente bien. Me siento muy bien", replicó a los periodistas.