Ex primera dama francesa se excusó por video en que se burló de las medidas contra Covid-19

La modelo y ex primera dama de Francia Carla Bruni respondió a la ola de críticas que recibió tras viralizarse un video en el que se burló de las medidas de resguardo recomendadas por las autoridades sanitarias.

En el video en cuestión se le muestra durante su visita al París Fashion Week, a finales de febrero, donde saludó a los asistentes de dos besos en la mejilla y luego tosió sin taparse la boca con el brazo, todo esto mientras se reía de la situación.

En el video viralizado en Twitter se aprecia a la modelo riendo y diciendo “somos de la vieja generación, no tenemos miedo de nada, no somos feministas, no tenemos miedo del coronavirus. ¡Nada!” según tradujo el medio español El País.

Las desafortunadas declaraciones generaron el repudio de los europeos tras la reciente viralización del video, ya que en este pareciera que ella de burlase de una pandemia que ha dejado más de 3.000 muertos en el viejo continente.

Ante la situación Bruni publicó una disculpa en sus redes sociales, explicando además la situación. Pese a reconocer fue una “broma de mal gusto”, la ex primera dama se excusó asegurando que “en el momento, en un cierto contexto, dicha a una determinada persona, la broma no significa nada. Sacada de contexto, esa broma puede convertirse en una infamia”.

La mujer además argumentó no saber que estaba siendo grabada, y que las imágenes fueron editadas para exagerar el hecho, para así dar “una muestra desafortunada de humor”, en un momento donde el país aún adoptaba las medidas de resguardo ante el brote.