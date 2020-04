Estrella del K-Pop fue duramente críticada tras bromear con el coronavirus en el Día de los Inocentes

Una estrella surcoreana de K-Pop, conocido como Kim Jae-jooong, fue duramente críticado a través de redes sociales luego de que anunciara que había contraído corronavirus, pero se trataba de una broma por el Día de los Inocentes.

A través de su cuenta de Instagram, publicó una imagen donde escribió que "me he infectado con covid-19. Es resultado de mi negligencia, de no tener en cuenta las palabras de advertencia del gobierno y de mis amigos"

Luego ver la reacción de sus seguidores, editó la fotografía y lo escrito donde señaló que había sido una broma del Día de los Inocentes, pero agradeció la preocupación de sus fans.

Esto causó una ola de críticas por parte de los cibernautas y raíz de aquello, la estrella surcoreana aseveró que "no pienso en esto como una broma del Día de los Inocentes (...) Quería decirles que protegerte es proteger a las personas preciosas que te rodean"

"¿Qué le pasa a Kim Jae-joong? ¿No se da cuenta de la gravedad de la situación en este momento?", fue una reacción de un usuario de Twitter.

Cabe destacar que después de la polémica generada el famoso terminó eliminando la publicación.