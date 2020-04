Dominique Cretton respondió a acusación de Rocío Toscano por violencia contra amigo: "Muestra una gran cobardía de él"

Revuelo causó durante las últimas horas, una funa compartida por la actriz Rocío Toscano, donde acusaba a la hermana de Jean-Philippe Cretton, Dominique, de supuestos episodios de violencia contra uno de sus amigos, al que nombró como Felipe.

"Que haya hecho una funa una tercera persona, para mí marca una invalidez tremenda. Si yo voy a hacer una funa y quiero probar algo o quiero dejar a alguien mal o lo que sea, lo hago desde una red mía. Felipe tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Twitter. Las relaciones de pareja, son de pareja, somos todos grandes y tenemos la madurez e inteligencia como para hacerlo por nuestra cuenta“, comentó a Página 7.

Con ello, aseguró que "yo no tengo por qué, aunque sea amiga, publicar algo que a mí no me corresponde porque no es un tema mío", dijo, añadiendo que "entre cuatro paredes, donde vive una pareja, uno no sabe qué cosas se hablan y qué cosas pasan. Y eso fue lo que más me dejó para adentro, que haya sido una tercera persona que no tiene nada que ver en el cuento la que haya hecho la funa".

Incluso, aseguró que "eso muestra una gran cobardía de él". Y si bien, reconoció que "fue una relación tóxica en la cual no volvería a caer bajo ninguna circunstancia", replicó que no entraría en detalles. "Yo no quiero echarle más bencina a esto, por un tema de sanidad mental“.

Y de esta forma, concluyó que la "funa", ha perjudicado su imagen. "Quizá a ella (Rocío Toscano) le suma pero a mí para nada. No me siento orgullosa de esto que pasó. Yo ahora voy a velar por mi familia, por estar bien, por estar con mi círculo, por rodearme por mis redes de apoyo y no caer en estos juegos“.