Leo Méndez Jr. generó revuelo en las redes tras publicar fotografía con un ojo morado

Leo Méndez Jr. generó preocupación entre sus seguidores, luego de publicar una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece con un ojo morado. La imagen causó de inmediato una serie de interrogantes entre los usuarios.

Y es que, además el influencer acompañó la publicación con un mensaje que aumentó´las dudas de lo que le había ocurrido. "Existe gente muy mala en este mundo. Cuídense chicos", escribió.

Minutos más tarde y ante la insistencia de las personas que siguen su cuenta, explicó de forma escueta el episodio que le causó la herida.

"Chicos, me encuentro bien, gracias por su tremenda preoupación. Un tipo me empujó de una escalera en lo cual me pegué en todo el ojo con la manilla de una puerta. Me he ido a ver en un hospital todo super bien", añadió, reiterando sus agradecimientos por los mensajes recibidos.