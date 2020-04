Brasil: ex juez Moro que encarceló a Lula da Silva renunció a su cargo como ministro de Bolsonaro

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, el exjuez Sergio Moro, ha presentado este viernes su dimisión después de recriminar al presidente, Jair Bolsonaro, su "injerencia política" en la Policía Federal (PF), donde el mandatario tiene previsto nombrar a una persona afín.

Horas después de que se publicase el cese del director de la PF, Maurício Valeixo, Moro ha confirmado en una comparecencia pública su disconformidad con esta decisión, que ya habría trasladado personalmente el jueves a Bolsonaro durante una reunión privada en la que, según varios medios, adelantó su dimisión.

El exjuez ha explicado este viernes que en dicho encuentro le dijo a Bolsonaro que no tenía "ningún problema" en cambiar al director de la Policía, siempre y cuando hubiese una razón justificada, por ejemplo "un error grave" por parte de Valeixo, según G1.

"El presidente me dijo que quería colocar una persona afín, que le pudiese pasar informaciones, informes de Inteligencia. El papel de la PF no es facilitar ese tipo de información", ha advertido Moro. Según el ministro saliente, el propio Bolsonaro le reconoció que suponía una injerencia.

Moro también ha aclarado que, en contra de lo que aparece en el boletín oficial, él no firmó el cese del jefe de la Policía, al igual que tampoco fue Valeixo quien puso su cargo a disposición de Bolsonaro, como ha sugerido el presidente en un mensaje de Twitter en el que resalta precisamente esta supuesta petición.

FIN DE UNA ETAPA

Moro ha puesto fin a un año y cuatro meses al frente del Ministerio de Justicia, al que llegó procedente de la carrera judicial. Su nombre se asocia en estos últimos años a una condena por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, puesta en cuestión tras la difusión de unas escuchas del propio Moro.

El ministro, emocionado, ha explicado en su comparecencia que renuncia al cargo para "preservar" su propia "biografía" y también para "no contradecir el compromiso que asumió con Bolsonaro", en virtud del cual "el Gobierno sería firme en el combate contra la corrupción".

Además, ha revelado que al incorporarse a Gobierno puso como "única condición" que su familia cobrase una pensión en caso de que le ocurriera algo. "No iba a revelarla, pero ahora no tiene sentido. (...) Pedí que, si me pasaba algo, mi familia no quedase desamparada", ha asegurado.