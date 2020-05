Conmoción internacional ha causado la muerte de la joven luchadora Hana Kimura víctima de ciberacoso

Hana Kimura, luchadora japonesa de 22 años, es la última víctima fatal del ciberacoso. La deportista se quitó la vida producto de una serie de ataques recibidos en las redes sociales.

El hecho tendría relación con su participación en el reality show japonés "Terrace House", de Netflix, y en particular con una discusión con un participante del mismo, lo que habría gatillado la serie de insultos y ofensas en internet.

El desenlace fatal fue revelado por la empresa Stardom, de la que era parte Kimura. Desde la compañía señalaron que "lamentamos informar del fallecimiento de Hana Kimura. Pedimos respeto y tiempo para que sus seres más cercanos puedan procesar lo ocurrido, así como también sus oraciones para todos ellos".

Cabe resaltar que en el último tiempo la deportista había publicado fotos y mensajes crípticos en sus redes sociales, incluyendo una en la que mostraba sus brazos cortados y un emotivo mensaje, el que después borró "Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye", decía la publicación.

El caso ha puesto en evidencia una vez más lo complejo del ciberacoso y los ataques en internet, un elemento que puede ser aún más peligroso en esta época de cuarentena y pandemia global.