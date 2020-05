Evo Morales denuncia detención de juez en Bolivia minutos antes de comenzar un caso contra el Gobierno

18:39 El Ministerio Público del país vecino confirmó que no emitieron la orden de arresto en contra Hugo Huacani, lo que ha levantado preocupación respecto al actuar del gobierno de Jeanine Añez, el que actualmente se encuentra en medio del escándalo por el "Caso Respiradores", a cargo justamente del juez arrestado.

Acorde a lo reportado por el diario boliviano El Deber, Hugo Huacani, juez undécimo de instrucción en lo penal de Bolivia, fue restituido en sus funciones, y hace pocos minutos dio inició a la audiencia cautelar (antes de las 18:00 de este sábado), por el "Caso Respiradores", en contra de el ex ministro de Salud, Marcelo Navajas; el ex director jurídico de ese Ministerio, Fernando Valenzuela, el ex director de Aisem, Geovanni Pacheco, y las funcionarias Ana Espinoza y Gabriela Pérez, por los delitos de contratos lesivos al Estado y otros, esto tras revelarse los altísimos precios que habrían pagado por insumos para combatir la pandemia, levantando la sospecha de una estafa.

Pero el caso tomó un vuelco sorpresivo cuando el día de ayer el juez Huacani, a cargo del caso, fue detenido y llevado a dependencias policiales. El arresto habría respondido a un presunto prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, esto por emitir un fallo a favor de una ex empleada del ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Ante el desconcertante arresto, el juez planteó una acción de libertad por procesamiento indebido, ante lo que el juez Sexto en lo Penal de El Alto, en definitiva, dispuso la libertad de su colega en una audiencia que concluyó a la 2:00 de la madrugada de este sábado. Por si fuera poco el Ministerio Público envió un comunicado en el que aclaró que nunca ordenó esa detención, lo que sembró dudas y preocupación internacional ante el actuar del Gobierno de Bolivia.

Al respecto el ex-mandatario del país vecino, Evo Morales, indicó en sus redes sociales que "La detención de un juez, minutos antes de la audiencia sobre el caso de los respiradores, es una prueba flagrante de que en #Bolivia no existe Estado de Derecho. Llamamos a la comunidad internacional a condenar estos hechos."