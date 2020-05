Estados Unidos superó los 100 mil fallecidos por coronavirus

Durante esta jornada, la Universidad Johns Hopkins confirmó que Estados Unidos sobrepasó los 100 mil fallecidos por Covid-19.

La cruda realidad se produce cuando solo la mitad de los estadounidenses dijeron que estarían dispuestos a vacunarse si los científicos tienen éxito en el desarrollo de una vacuna, según una nueva encuesta publicada el miércoles por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, emitió una severa advertencia después de ver un video que muestra las multitudes del Día de los Caídos reunidos en una fiesta en la piscina en Missouri.

"Tenemos una situación en la que se ve ese tipo de hacinamiento sin máscara y la gente interactuando. Eso no es prudente y eso invita a una situación que podría salirse de control", dijo el miércoles durante una entrevista en CNN. "No comiences a saltar algunas de las recomendaciones de las pautas porque eso es realmente tentador para el destino y pedir problemas".