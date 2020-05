Alberto Fernández aseguró que Argentina es uno de los países que más ha preservado el empleo en la pandemia

El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, ha asegurado que el país ha sido uno de los que más ha preservado el empleo en el mundo durante la pandemia.

Además, el mandatario ha detallado que el objetivo de su Ejecutivo ha sido "evitar que la economía se derrumbe y con ello se derrumbe el empleo". "Cuando todo esto pase comenzará a funcionar a mucha velocidad, hemos ayudado a muchas empresas, hay 250.000 empresas que entraron a la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)", ha agregado el presidente.

Fernández ha indicado que Argentina ha desplegado hasta el 2,2% de su Producto Interior Bruto (PIB) para mitigar los impactos de la enfermedad, lo que el mandatario ha considerado "una inversión a futuro".

En esta línea, el presidente ha resaltado que la Covid ha dejado al descubierto "la desigualdad en la Argentina", destacando que, mientras unas partes crecen a niveles "muy prósperos", otras se empobrecen.

Por ello, Fernández ha afirmado que Argentina dispone ahora de una oportunidad para construir un país más justo. "Un sistema más justo no es perseguir a nadie, como esas ideas locas de perseguir a las empresas o castigar a los ricos", ha añadido.

"Yo vivo en un país que se llama Argentina y yo no estoy feliz donde una ciudad tiene el ingreso per cápita de Bélgica y otras tienen un ingresos per cápita de otros países muy postergados en el mundo", ha apostillado Fernández.