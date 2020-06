Trump se refugió en el búnker de la Casa Blanca en medio de protestas

Los agentes del Servicio Secreto llevaron al presidente Donald Trump a un búnker de la Casa Blanca el viernes por la noche cuando cientos de manifestantes se reunieron fuera de la mansión ejecutiva, algunos de ellos arrojando piedras y encendiendo barricadas.

Trump pasó casi una hora en el búnker, que fue diseñado para su uso en emergencias como ataques terroristas, según un republicano cercano a la Casa Blanca que no estaba autorizado para discutir públicamente asuntos privados y habló bajo condición de anonimato. La cuenta fue confirmada por un funcionario de la administración que también habló bajo condición de anonimato.

La decisión abrupta de los agentes subrayó el estado de ánimo agitado dentro de la Casa Blanca, donde los cantos de los manifestantes en el Parque Lafayette se podían escuchar todo el fin de semana y los agentes del Servicio Secreto y los agentes de la ley lucharon por contener a las multitudes.

Las protestas del viernes fueron provocadas por la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió después de que un oficial de policía blanco de Minneapolis lo inmovilizara en el cuello. Las manifestaciones en Washington se volvieron violentas y parecieron sorprender a los oficiales, lanzando una de las alertas más altas en el complejo de la Casa Blanca desde los ataques del 11 de septiembre en 2001.

"La Casa Blanca no hace comentarios sobre protocolos y decisiones de seguridad", dijo el portavoz de la Casa Blanca Judd Deere. Por su parte, el Servicio Secreto dijo que no discute los medios y métodos de sus operaciones de protección. Así, el traslado del presidente al búnker fue informado por primera vez por The New York Times.