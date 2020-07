[VIDEO] Concejal español se bañó durante sesión en vivo y olvidó apagar la cámara

Polémica se generó en Torrelavega, España, luego de que el concejal y también secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) local, Bernardo Bustillo, se diera una ducha en medio de una sesión en vivo.

El político olvidó apagar la cámara mientras se aseaba y apareció desnudo frente a sus pares, el alcalde y vecinos.

Tras lo ocurrido, señaló que fue un error no advertir que la cámara seguía prendida y con ello, puso a disposición su cargo, aunque, añadió que “no podría dejar de lamentar que el fin de mi vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez, que en el fondo no es para tanto”.