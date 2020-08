Trump abandonó abruptamente conferencia de prensa por tiroteo a las afueras de la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, fue retirado en medio de una conferencia de prensa en la Casa Blanca, por agentes del Servicio Secreto, a raíz de un tiroteo que se desarrollo a las afueras de la sede presidencial estadounidense.

En medio de la cita con los medios de comunicación, uno de los agentes se acerca a Trump, quien sin más explicación, dejó la conferencia.

Con posterioridad el mandatario estadounidense regresó a la sala de prensa, para informar que el Servicio Secreto lo sacó del lugar, mientras lidivbian con un tiroteo fuera de la Casa Blanca.

Trump además dijo que no hubo más heridos que el sospechoso, quien fue baleado por el Servicio Secreto y trasladado a un hospital.

US Secret Service asked me to step outside the briefing room while they dealt with the shooting incident outside the White House.