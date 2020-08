Laboratorio: vacuna se venderá a fin de año y costará hasta $111 mil

08:35 Proyecto chino aún no termina sus fases de estudio y su valor estaría muy por encima de otros desarrollos avanzados.

Aún sin inscribirse y con la fase 3 en curso en los Emiratos Árabes, el laboratorio chino SinoPharm anunció ayer que a fines de año estará en condiciones de comercializar una vacuna para el coronavirus, que, según su máximo representante, no costaría más de mil yuanes, es decir, 111 mil pesos chilenos.

El presidente de la farmacéutica, Liu Jingzhen, explicó al periódico Guangming Daily que él ya se inoculó. Añadió que se reciben dos dosis, con distancia de 28 días.

El ejecutivo agregó al diario del Partido Comunista Chino -en el cual él es militante- que los estudiantes y trabajadores de las ciudades más grandes del país tendrán que vacunarse, no así quienes residan en zonas rurales y poco pobladas, pues a su juicio no la necesitarán.

"No todos los 1.400 millones de personas en nuestro país tendrán que tomarla", dijo Liu Jingzhen.

El anuncio de SinoPharm se produce luego que otro consorcio chino, formado por Cansino y la Academia de Ciencias Militares, inscribiera la propiedad intelectual de un fármaco de este tipo. En ambos casos, y al igual que la "Sputnik V" rusa, no han terminado la fase clave de estudios clínicos.

En el caso de la vacuna de SinoPharm, la compañía ha dicho que con su recientemente inaugurada fábrica de Wuhan tendrá la capacidad de producir 220 millones de dosis al año.

El límite de precio anunciado está muy por encima de los estimados por otros proyectos que también están avanzados en esta carrera. Por ejemplo, la vacuna de la estadounidense Moderna ha indicado que estima un valor de 10 dólares, es decir, menos de 8 mil pesos chilenos. En tanto, el fármaco en que trabajan la Universidad de Oxford y AstraZeneca costaría entre 3 a 4 dólares (2.400 y 3.200 pesos nacionales), según comentaron la semana pasada representantes argentinos y mexicanos que la producirán para América Latina. Ayer, Australia informó que llegó al mismo acuerdo con el grupo anglosueco, pero apuntó que en su caso la distribuirá gratuitamente a toda su población.

Según lo que ha indicado anteriormente, los informes publicados por SinoPharm en The Journal of the American Medical Association establecen que en sus fases 1 y 2 la vacuna ha mostrado ser segura y eficaz en la generación de una respuesta inmune en los organismos inoculados.

Oms alerta por sub-50

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Asia Pacífico, el japonés Takeshi Kasai, alertó que la pandemia entró a una "nueva fase" en la región, propagándose con fuerza entre los menores de 50 años de edad, muchos de los cuales no saben que están infectados y contagian a los grupos que pueden padecer las manifestaciones más graves de la enfermedad. "Las personas de 20, 30 o 40 años son cada día más una amenaza (…) Hay que redoblar esfuerzos para que el virus no llegue a las poblaciones más vulnerables", dijo.