[VIDEO] Flash el perro de rescate chileno que ha destacado en Beirut se lesionó durante una operación de búsqueda

Flash alcanzó las portadas internacionales durante esta semana debido a su trabajo, junto al equipo de rescate nacional de "Los Topos", quienes habrían encontrado señas de posible vida debajo de los escombros que quedaron tras la impresionante explosión que azotó a Beirut hace prácticamente un mes.

El trabajo del border collie, junto a escáneres térmicos, permitió detectar pulsaciones bajo los restos de un edificio en uno de los barrios destruidos tras el incidente. Y tras ello ha seguido trabajando, pero durante esta jornada se informó que se habría lesionado durante una de las operaciones de búsqueda.

De momento no hay mayores detalles, pero en un registro compartido desde la zona se puede apreciar que, al menos aparentemente, no sería nada grave, pero quizás la lesión pueda impedir que continúe con su importante trabajo, aunque cabe esperar que no sea el caso.