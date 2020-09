Renunció diputado argentino que realizó actos de carácter sexual en medio de una sesión por Zoom

El diputado argentino del oficialista "Frente de Todos", Juan Emilio Ameri, presentó su renuncia luego de protagonizar actos de caracter sexual durante un sesión de la Cámara de Diputados que se realizaba por Zoom.

Las imágenes mostraron cómo la mujer se sentó sobre las rodillas del diputado, quien la sostuvo por la cintura y se acercó poco a poco a sus torso hasta recostar su cabeza sobre ellos.

Según informó "Clarín", la carta que es dirigida al presidente de la Cámara señala que "ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió".

"Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie", finaliza el escrito.