Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos y Kamala Harris hace historia como la primera vicepresidenta

El demócrata Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump para convertirse en el 46 ° presidente de los Estados Unidos el sábado, posicionándose para liderar una nación asolada por una pandemia histórica y una confluencia de agitación económica y social.

Su victoria se produjo después de más de tres días de incertidumbre mientras los funcionarios electorales revisaron una oleada de votos por correo que retrasaron el procesamiento de algunas boletas. Biden cruzó los 270 votos del Colegio Electoral con una victoria en Pensilvania.

Biden, de 77 años, apostó su candidatura menos a una ideología política distintiva que a impulsar a una amplia coalición de votantes en torno a la noción de que Trump representaba una amenaza existencial para la democracia estadounidense. La estrategia resultó efectiva, lo que resultó en victorias fundamentales en Michigan y Wisconsin, así como en Pensilvania, que alguna vez fueron bastiones demócratas que se volcaron a Trump en 2016.

Biden estaba en camino de ganar el voto popular nacional por más de 4 millones, un margen que podría crecer a medida que se sigan contando las papeletas.

Trump aprovechó los retrasos en el procesamiento de la votación en algunos estados para alegar falsamente el fraude electoral y argumentar que su rival estaba tratando de tomar el poder, un cargo extraordinario de un presidente en ejercicio que intenta sembrar dudas sobre un proceso democrático fundamental.

A medida que se desarrollaba el conteo de votos, Biden intentó aliviar las tensiones y proyectar una imagen de liderazgo presidencial, logrando notas de unidad que aparentemente tenían como objetivo enfriar la temperatura de una nación acalorada y dividida.

"Tenemos que recordar que el propósito de nuestra política no es una guerra total, implacable e interminable", dijo Biden el viernes por la noche en Delaware. "No, el propósito de nuestra política, el trabajo de nuestra nación, no es avivar las llamas del conflicto, sino resolver problemas, garantizar la justicia, darles a todos una oportunidad justa".

Kamala Harris también hace historia como la primera mujer afroamericana en convertirse en vicepresidenta, un logro que se produce cuando Estados Unidos se enfrenta a un ajuste de cuentas sobre la justicia racial. La senadora de California, que también es la primera persona de ascendencia del sur de Asia elegida a la vicepresidencia, se convertirá en la mujer de más alto rango que haya ocupado el gobierno, cuatro años después de que Trump derrotara a Hillary Clinton.

Trump es el primer presidente en ejercicio que pierde la reelección desde que el republicano George H.W. Bush en 1992. No estaba claro si Trump cedería públicamente.

Los estadounidenses mostraron un profundo interés en la carrera presidencial. Un récord de 103 millones votaron a principios de este año, optando por evitar largas filas en los lugares de votación durante una pandemia. Con el conteo continuo en algunos estados, Biden ya había recibido más de 74 millones de votos, más que cualquier candidato presidencial antes que él.

Más de 236.000 estadounidenses han muerto durante la pandemia de coronavirus, casi 10 millones se han infectado y se han perdido millones de puestos de trabajo. Los últimos días de la campaña se desarrollaron en el contexto de un aumento en los casos confirmados en casi todos los estados, incluidos campos de batalla como Wisconsin que pasó a Biden.