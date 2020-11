Expresidente republicano George W. Bush respaldó a Biden y dijo que las elecciones fueron “justas”

En un comunicado el exmandatario señaló que "no importa cómo votaron, su voto contó". Bush añadió que el presidente Donald Trump tiene el derecho a pedir recuentos e interponer recursos judiciales, para que cualquier asunto no resuelto sea "debidamente adjudicado".

Bush dijo que ahora es el momento en el que "debemos unirnos por el bien de nuestras familias y vecinos, y por nuestra nación y su futuro".

Señaló que ha hablado con Joe Biden y agradeció al presidente electo por lo que Bush dijo fue un "mensaje patriótico" en el discurso pronunciado por el demócrata el sábado por la noche luego de que fue declarado el ganador de los comicios.

Bush dijo que, si bien él y Biden tienen diferencias políticas, sabe que Biden es "un buen hombre que ha ganado su oportunidad de dirigir y unificar a nuestro país".

Entre tanto Donald Trump pasó su primer día como presidente saliente en un campo de golf de Virginia, al que llegó este domingo antes de las 10 de la mañana por segundo día consecutivo. En el lugar fue recibido por varios manifestantes.

El mandatario también estuvo en el campo de golf el sábado, cuando The Associated Press y otros medios de comunicación declararon a su rival, el demócrata Joe Biden, como ganador de la elección presidencial. E igual que ayer, Trump todavía no admite su derrota y sigue cuestionando sin pruebas los resultados.

Por su lado, el actual presidente electo Joe Biden señaló que planea nombrar al exdirector de salud pública, el doctor Vivek Murthy, y al excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el médico David Kessler, como copresidentes del grupo de trabajo de la respuesta al coronavirus que presentará en los próximos días.

Kate Bedingfield, subdirectora de campaña de Biden, hizo el anuncio el domingo en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC. Murthy y Kessler han sido parte de un grupo de expertos y médicos que han informado a Biden sobre la pandemia durante meses.

Murthy fue director de salud pública durante el segundo mandato del expresidente Barack Obama, y Kessler fue comisionado de la FDA (por sus siglas en inglés) en la década de 1990 y ahora funge como presidente de la junta en el Centro de Ciencias de Interés Público.

Además Biden indicó que creará un "equipo de revisión de agencias" esta semana, se trata de personas que tienen acceso a agencias clave en el gobierno actual para facilitar la transferencia de poder. Los equipos recopilarán y revisarán información como las decisiones presupuestarias y de personal, las regulaciones pendientes y otros trabajos en curso de los departamentos federales.

En esa línea el equipo de transición de Biden creó el sitio web BuildBackBetter.com y lanzará cuentas en redes sociales bajo el usuario "Transition46".