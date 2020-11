Bolsonaro sobre contagios y muertes por coronavirus: "Tenemos que dejar de ser un país de maricas"

16:04 Además, el mandatario se refirió por primera vez a la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En la oportunidad no reconoció ni felicitó al presidente electo, y además de no llamarlo por su nombre, lo calificó como un “gran candidato a jefe de estado”.

Nuevamente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a negar la gravedad de la pandemia del coronavirus, que en ese país ya alcanza los 5.748.375 de casos y más de 160 mil fallecidos.

"Ahora todo es pandemia, tenemos que acabar con ese negocio. Lamento los muertos, lo lamento. Todos vamos a morir un día. Aquí todo el mundo va a morir. No vale la pena intentar huir de eso. Huir de la realidad. Tenemos que dejar de ser un país de maricas”, zanjó desde el palacio de Planalto, en Brasilia.

Sumado a esto, también se refirió por primera vez a la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En la oportunidad no reconoció ni felicitó al presidente electo, y además de no llamarlo por su nombre lo calificó como un “gran candidato a jefe de estado”.

Asimismo, cuestionó al demócrata por eventuales sanciones si no cesaban los incendios en la Amazonia.

“La diplomacia no es suficiente. Cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora, si no, no funciona; no hace falta ni usar la pólvora, pero tienen que saber que la tenemos”, replicó el mandatario.