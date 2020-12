Bolsonaro sorprendió con argumentos contra la vacuna de Pfizer: "Si te vuelves un caimán, es tu problema"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, manifestó su disconformidad a la decisión del Tribunal Supremo de determinar la obligatoriedad de la vacuna contra el covid-19.

El mandatario ironizó con los efectos de la inmunización y reiteró su negativa a vacunarse aludiendo a su anterior contagio con la enfermedad.

"Algunos dicen que doy un mal ejemplo, qué imbéciles, idiotas, yo ya tengo los anticuerpos, ¿para qué ponerme la vacuna?", comentó.

Sobre las medidas restrictivas, aseguró que "yo no voy a imponer nada, de mi parte cero (...), no habrá medidas restrictivas el año que viene, además el año que viene no habrá vacunas para todos", sentenció.

En específico, Bolsonaro apuntó sus dardos contra la vacuna de Pfizer, y sus posibles efectos colaterales.

"En el contrato de Pfizer está bien claro: 'no nos hacemos responsables por cualquier efecto colateral'. Si te vuelves un caimán, es tu problema. Si te conviertes en Superman, si le sale barba a alguna mujer o si un hombre empieza a hablar agudo, ellos no tienen nada que ver con eso. Lo peor es meterse con el sistema inmunológico de las personas", replicó, causando revuelo por el nivel de sus comparaciones.