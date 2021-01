Se registró incendio en la sede del mayor fabricante de vacunas en el mundo

10:19 Se trata del Serum Institute of India, donde se producen en este momento millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la universidad de Oxford.

Esta jornada se registró un incendio que afecta el Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo.

Según indicaron los medios locales la producción de vacunas no se vería afectada.

A través de las imágenes que mostraron en los medios aparece un enorme nube de humo gris sobre la sede donde se produce millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

"La instalación de producción de vacunas no se vio afectado y esto no afectará a la producción", declaró a la AFP una fuente del Serum Institute of India, precisando que "el fuego se produjo en la nueva fábrica en construcción".