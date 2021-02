Actriz de Game of Thrones suma acusaciones contra Manson

La actriz Esmé Bianco, conocida por su papel como Ros en la serie "Game of Thrones" se refirió a la relación que mantuvo con el cantante Marilyn Manson, confirmando las denuncias que diferentes mujeres han lanzado en su contra.

En una entrevista con la revista The Cut, la británica aseguró que conoció a la voz de "The Beautiful People" en 2005, pero no fue hasta 2009 que iniciaron una relación de una forma peculiar.

En ese entonces Manson la invitó a grabar un videoclip en su casa, advirtiéndole que "voy a tener que amarrarte las manos". Cuando Bianco llegó a Estados Unidos, Manson comenzó a ejercer violencia: la azotó con latigos, la amarró con cables y más. "Pensé que 'solo es Marilyn Manson siendo dramático, vamos a hacer un gran arte'", comentó.

Bajo esta dinámica comenzaron una relación, en la que el cantante controlaba sus salidas, al no darle llave del hogar, e incluso la hora en la que dormía. Como método de castigo, la actriz afirmó que el cantante le cortaba el torso. "Solo recuerdo estar ahí sin dar pelea", dijo Bianco.