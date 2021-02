Dos hermanos mataron a su madre y escondieron el cadáver para seguir cobrando su pensión

Un escalofriante hecho tuvo lugar en la localidad española de Teruel, en la que dos hermanos, Pedro e Isabel Blasco Yusta, asesinaron y escondieron el cadáver de su madre en un armario.

La madre de ambos, Ángela Yusta, tenía 88 años y sufría alzheimer, pérdida de visión y graves problemas de movilidad. Ante esta situación los hermanos señalaron que mantener a su madre les daba mucho trabajo y junto con el deseo de seguir cobrando la pensión que recibía fue que decidieron terminar con su vida, particularmente Pedro, quién le colocó una almohada en la cara a su madre hasta que dejó de respirar para, posteriormente y con la ayuda de su hermana, esconder el cadáver en un armario.

Pedro e Isabel admitieron en el reciente juicio realizado por este caso el haber mantenido la farsa sobre la existencia de su madre desde el 3 de marzo de 2017 hasta junio del 2019, cuando finalmente fueron descubiertos, y en este periodo recibieron 30.755 euros por la pensión indebidamente apropiada.

Ante el hecho, y la confesión de ambos, la fiscalía solicitó 16 de años de cárcel para Pedro Blasco como autor del delito de asesinato con el agravante de parentesco y alevosía, y de 8 años para su hermana, en calidad de cómplice, ya que aunque supo de las intenciones de su hermano, quien perpetró el homicidio, no hizo nada por impedirlo. Además se piden 6 meses de prisión y la devolución de los 30.755 euros por el fraude al sistema de Seguridad Social de España.

Por su parte Isabel, de 51 años, se mostró "arrepentida" en el juicio, indicado que "no tenía nada que decir" y que "No he hecho nada". En tanto Pedro, de 49 años, señaló que "siempre" ha respetado y respetará el "sistema judicial español y a las fuerzas de seguridad" y que confía en que la pena que se le imponga "sea justa".