Nicaragua creó una "Secretaría Nacional para asuntos del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes"

Veinte días después de haberse anunciado, el Parlamento de Nicaragua aprobó finalmente una ley que permite la creación de la "Secretaría Nacional para asuntos del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes", decisión que generó sorpresa en la comunidad científica y una explosión de memes en las redes sociales.

La iniciativa enviada por el presidente Daniel Ortega fue aprobada con el voto de 76 diputados, incluyendo los 70 del gobernante Frente Sandinista, que domina el Legislativo unicameral. Otros 15 se abstuvieron.

Se espera que el gobierno anuncie en los próximos días al "secretario nacional" de la nueva instancia, que será nombrado por Ortega a propuesta del jefe del Ejército, organismo rector de la misma.

Según el proyecto de ley enviado a la Cámara, la entidad se creó para atender compromisos que Nicaragua adquirió al firmar en 2017 el llamado "Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes", ratificado por 110 países.

La nueva dependencia "promoverá el desarrollo de actividades espaciales a fin de ampliar las posibilidades del país en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica", señaló el gobierno en su exposición de motivos.

Consultado por periodistas, el geólogo Jaime Incer Barquero, presidente de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, no ocultó su asombro y dijo que la propuesta suena ilusoria en un país que no cuenta con tradición ni capacidad científica para emprender ese tipo de investigaciones. No obstante, la iniciativa puede servir para que el gobierno incluya la clase de ciencias astronómicas entre las asignaturas de los colegios de primaria y secundaria, comentó el experto.