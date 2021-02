Francia: Madre que degolló y acuchilló a su hijo de siete años hasta la muerte es declarada irresponsable penalmente

Finalmente la justicia francesa decidió decretar como irresponsable penalmente a la mujer de 50 años que en mayo del 2017 generó gran revuelo, especialmente en la localidad de Sommières, tras asesinar a su hijo de 7 años, degollándolo y profiriéndole múltiples cuchilladas.

Esta medida responde al historial psiquiátrico de la mujer y a las pericias realizadas para comprobar el estado de su salud mental. En el proceso legal 4 de 5 médicos expertos concluyeron que la madre sufrió una "abolición del discernimiento", lo que conduce a una irresponsabilidad penal y por ende no permite la sanción judicial.

La mujer, previo a la tragedia, hablaba regularmente del fin del mundo y relataba que veía extraterrestres o "bolas de luz", y el día antes del asesinato de su hijo faltó a una cita médica en la que se le iba a inyectar una dosis de neurolépticos. Previamente había abandonado todo tratamiento para su bipolaridad, la que había sido debidamente diagnosticada.

Incluso el fiscal general Alexandre Rossi solicitó la irresponsabilidad penal durante el juicio, señalando que "Esa noche fui a la casa a las tres de la mañana. El discurso de esta señora, de esta madre de familia era incomprensible". En tanto el abogado de la madre infanticida, Philippe Expert, suplicó por su parte "No condenamos a los locos en una sociedad civilizada".

La noche del asesinato la mujer no pudo explicar el motivo de sus actos y se mostró inconsistente en sus palabras. Rápidamente fue hospitalizada de oficio. "No puedo explicar por qué maté a Mathéo. No tenía ningún motivo para hacerlo", señaló.

De todas formas, pese a no ser condenada penalmente, la mujer permanece hospitalizada y tiene prohibido acercarse a cualquier miembro de su familia, incluido su hijo mayor, así como visitar las localidades vecinas a Sommières, Gard y Hérault, durante los próximos 20 años.