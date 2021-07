La OMS advierte peligro de una nueva ola de Covid-19 en Europa tras alza de contagios

Europa, donde por primera vez en diez semanas ha vuelto a subir el contagio de coronavirus, puede vivir una nueva ola de covid-19 en otoño si no se mantienen las medidas sanitarias y las precauciones individuales, ha advertido este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS considera que se dan las tres condiciones necesarias para que haya una nueva ola: nuevas variantes (en especial la Delta), déficit en vacunación y un contacto social creciente.

"Habrá una nueva ola en Europa a menos que seamos disciplinados, más aún cuando ahora hay menos reglas, y que todos nos vacunemos sin dudarlo cuando sea nuestro turno", dijo en rueda de prensa el jefe de OMS-Europa, Hans Kluge.

La subida del 10 % en los casos registrada la semana pasada era esperada por el levantamiento de las restricciones, pero debe servir de advertencia, señaló Kluge, que habló también de "aprender la lección" de lo ocurrido el pasado verano, cuando la segunda ola golpeó con más fuerza a muchos países que la primera.

"Por decirlo de forma simple: más contagio, más variantes; menos contagio, menos variantes", declaró.

DOS DOSIS DE LA VACUNA NECESARIAS PARA PROTEGERSE DE NUEVAS VARIANTES

La responsable de Emergencias de OMS-Europa, Catherine Smallwood, habló de que la región está ante "una ventana de oportunidades", porque en muchos países el contagio se mantiene a niveles bajos, si bien en algunos pocos hay récord de hospitalizaciones y muertes.

"No se deberían relajar las medidas sociales en un contexto de creciente contagio. Pero si se hace, hay que reforzar las medidas sanitarias", afirmó Smallwood, que mencionó, entre otras, hacer más test y más rastreo de contactos, y "vacunar, vacunar, vacunar".

La media de cobertura de la vacuna (dos dosis) en la región europea (que incluye a 53 países, entre ellos Rusia y alguna exrepública soviética) es solo del 24 %, y la mitad de la población de mayor edad y el 40 % del personal sanitario siguen sin estar protegidos, resaltó la OMS.

"Con estas cifras, la pandemia no se ha acabado de ninguna manera. Y sería un error que cualquiera, ciudadanos y políticos, asumiera que sí se ha acabado", dijo Kluge, subrayando que la Unión Europea no se puede sentir "a salvo" mientras no lo estén los países de su entorno.

Existe evidencia científica de que los preparados de Pfizer/BioNTech y de AstraZeneca funcionan contra la variante Delta, aunque la protección se reduce con solo una dosis. Con dos, en cambio, es "excelente", explicó Smallwood.

PREOCUPACIÓN POR LA EUROCOPA Y OTROS ACONTECIMIENTOS

Durante la comparecencia, celebrada en la sede de OMS-Europa en Copenhague, los expertos mostraron su "preocupación" por el contagio creciente en países que acogen la Eurocopa de fútbol e instó a evaluar los riesgos y a impulsar medidas de mitigación.

"Nos preocupan las grandes reuniones de gente, sobre todo en países donde están subiendo los nuevos casos. Es importante implementar medidas de salud pública. Los organizadores y las autoridades locales deben impulsar iniciativas para reducir el contagio", afirmó Kluge.

Kluge resaltó que no se puede excluir que ese tipo de acontecimientos deportivos funcionen como eventos de "supercontagio" y recordó la importancia de mantener la distancia, lavarse las manos y llevar mascarilla donde sea necesario.

"No son solo los partidos en sí, sino también otros eventos relacionados con la Eurocopa", resaltó Smallwood.

La experta de la OMS defiende que el mensaje principal es que los sistemas de salud deben estar listos para responder ante fuertes subidas del contagio provocadas por la Eurocopa, lo que incluye aumento de test, rastreo y secuenciación de pruebas, así como aislamiento de los infectados.

La OMS recordó no obstante que el peligro no es solo la Eurocopa, sino también otros acontecimientos que reúnen a mucha gente durante el verano, como los festivales de música.

"La evolución de la covid-19 en las próximas semanas y meses, si vamos a ver una nueva ola o si las escuelas podrán abrir sus puertas a nuestros hijos, depende de nuestras decisiones y acciones como individuos, comunidades y gobiernos", dijo Kluge.