Hijo del presidente de Argentina solicitará DNI no binario: "No me considero hombre"

Argentina permitió desde este miércoles que las personas "no binarias", es decir, que no se reconocen con el género femenino ni masculino, se identifiquen en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes con una "X", una iniciativa hasta ahora inédita en América Latina.

"Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible, y cada día estamos más cerca del ideal, que va a ser cuando todos y todas seamos 'todes' y a nadie le importe el sexo de la gente", aseveró el presidente argentino, Alberto Fernández, en un acto en Buenos Aires en el que se entregaron a tres personas los tres primeros documentos con la nueva normativa.

Incluso, tras esto, el propio hijo del mandatario, Estanislao Fernández, confirmó que solicitará su DNI no binario.

“No me considero hombre, me considero persona no binaria”, dijo. Asimismo, Dyhzy, como se denomina en las redes sociales, aseguró que "nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así".

"NO SOMOS UNA X"

De esta forma, en el campo del sexo no solo se podrá optar por las categorías "M", de masculino, y "F", de femenino, sino que también se podrá elegir la opción "X", un formato con el que una de las personas asistentes al acto -en el que estuvieron presentes representantes políticos y de diversas organizaciones sociales- se mostró abiertamente en contra, gritando: "no somos una x".

Atento a la queja, el mandatario reconoció que "claro que hay otras formas" de denominar a las personas no binarias, pero explicó que todas "están incluidas dentro de esa 'x'", que es la nomenclatura admitida en los convenios internacionales a los que Argentina adhiere.

"Y es un avance, no deberíamos renegar de esto", señaló.

"Es un paso que estamos dando que espero que termine el día en que en el DNI a nadie se le pregunte si es hombre, mujer o lo que sea. Porque es eso lo que realmente tenemos que conseguir. ¿Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos?", aseveró.