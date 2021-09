Alanis Morissette reveló que fue abusada a sus 15 años

La cantante Alanis Morissette confesó haber sufrido reiterados abusos sexuales cuando tenía 15 años. La intérprete reveló estos hechos a través de un documental realizado por HBO, llamado "Jagged".

Según consignó The Washington Post, la también compositora vivía en su natal Canadá cuando sucedieron los hechos, y que, pese a que ella manifestó que supuestamente eran consensuados, lo cierto es que en dicho país se considera una decisión consentida desde los 16 años y no los 15, edad que tenía la cantante en esa época.

"Me tomó años en terapia admitir siquiera que había habido algún tipo de victimización por mi parte. Siempre decía que estaba dando mi consentimiento, y luego me recordaban como 'Oye, tenías 15 años, no estás dando tu consentimiento a los 15'", dice la artista en el documental. "Ahora lo pienso como: 'Oh, sí, todos eran pedófilos'. Todo fue una violación de menores", añadió.

Si bien la voz de "Ironic" no entregó detalles de la identidad de sus agresores, la cantante afirmó que trató de pedir ayuda, pero aún así, según relata, "hicieron oídos sordos".

Según el portal estadounidense, esta es la única referencia que realiza la cantante de 47 años a aquel hecho en la película, que busca rapasar el éxito comercial que significó su álbum "Jagged little pill" de 1995.

De acuerdo a The Washington Post, Alanis Morissette no asistió ni de forma presencial ni virtual al estreno del documental en el Festival Internacional de Cine de Toronto.