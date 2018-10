Givens Laguerre negó ser parte de millonario fraude: "No he hecho daño a nadie"

El ex integrante del grupo Reggaeton Boys, Givens Laguerre, negó ser parte un millonario fraude liderado por una banda llamada "Los Zares de la Web", la que es investigada por la PDI.

En una entrevista a "Muy Buenos Días", el artista -que fue formalizado por asociación ilícita y que quedó en prisión preventiva- negó su participación en los hechos que se le imputaron.

"Es un tema que es bastante delicado, yo estoy con medida cautelar, con arresto domiciliario. Yo estoy involucrado en un asunto bastante delicado, que en este momento desconozco la proporción de lo que es todo el tema", afirmó.

Laguerre agregó que "el viernes encuentro que reventaron mi casa, se llevaron mis joyas y mis carros", todo por razones que aseguró desconocer.

Givens también afirmó que no sabía de que se trataba de algo fraudulento, añadiendo que "en mi vida me había visto en una cárcel".

"Desconozco a la banda. No conozco al supuesto líder. Así como me involucraron se llegará a la conclusión que no tengo relación alguna", expresó, agregando que "yo no he hecho daño a nadie. Nadie puede apuntar a este servidor".

El ex participante del reality "Pelotón" fue involucrado en el caso tras ser acusado de prestar su cuenta bancaria para depositar $1.800 millones, los que habrían venido de las estafas.