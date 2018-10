Carabinero agredido en el INBA: "Lo que más pena me da es la reacción de mi familia al ver el video"

El cabo segundo de Carabineros Raúl Quintanilla (25) recordó el momento en que fue pateado en el suelo mientras estaba en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), en un hecho de violencia que apareció en medio del debate por la Ley Aula Segura propuesta por el Gobierno.

En un video difundido por la institución, el integrante de Fuerzas Especiales habló sobre lo ocurrido aquel 2 de octubre, cuando se enfrentó a varios estudiantes del recinto, quienes lo golpearon brutalmente.

"Fue en esos momentos cuando me patean y caigo al piso. Traté de reincorporarme, pero la furia de los que me atacaban me lo impidió. Me arrebatan el casco y comienzan a darme patadas en el cráneo, en mi cara y pierdo la conciencia", afirmó.

Quintanilla, quien es orundo de Peumo, agregó que "lo que más pena me dio fue ver la reacción que tuvo mi madre, mi papá y mi familia al ver el video y la furia con la que atacaban los estudiantes".

"Yo tengo una guagüita de cuatro meses, quiero verla crecer, ir a dejarla a la escuela, que ella me invite a los actos del Día del Carabinero. Por eso, estas instancias hacen que uno piense más en la familia y se aferre a la vida en sus creencias, sus principios, a los valores que uno tiene", expresó.

El policía uniformado aseguró que este hecho no lo alejará de su labor en Fuerzas Especiales, ya que pretende cumplir su juramento y "servir a mi Patria".