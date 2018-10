Joven murió atropellado en Providencia por presunto conductor ebrio

Según información entregada en primera instancia, la victima cruzó por un paso no habilitado y fue arrollado por un vehículo, cuyo chófer presentaba hálito alcohólico.

El hecho ocurrió en avenida Santa María con Purísima, en donde la victima, identificado como Johan Carrillo de 24 años y de nacionalidad peruana, cruzó por el paso no habilitado, siendo atropellado por el vehículo que iba hacia el oriente.

"Esta persona cruza por un paso no habilitado y (el auto) lo colisiona ,resultando fallecida en el lugar del accidente", comentó el capitán Sebastián Tapia a Radio Cooperativa.

Respecto al automovilista, Tapia señaló, "se puede precisar que la persona venía con hálito alcohólico y presumir que venía conduciendo en estado de ebriedad", y "venía solo, desde La Florida e iba en dirección hacia Ñuñoa, por avenida Santa María, y sorpresivamente aparece la persona (la víctima) y la colisiona".

El conductor fue detenido y trasladado a una unidad policial a la espera de su control de detención y eventual formalización durante esta jornada.

En tanto, la pareja de la victima, Jocelyn Sáez, lamentó el hecho y sostuvó. "él igual iba cruzando por un paso no habilitado, y el conductor ebrio lo atropelló", contexto en el que "ambos tuvieron la culpa, pero el tipo que manejaba ebrio tuvo más culpa porque si no era mi esposo hubiera sido otra persona, así no haya estado ebria", según consignó Cooperativa.

El cuerpo de la victima, padre de una menor de tres años, espera en el Servicio Médico Legal para la entrega a sus familiares y la posterior repatriación a Perú.