Pololo de Fernanda Maciel: "Yo no la maté"

El taxista Luis Pettersen, pololo de la joven desaparecida Fernanda Maciel, se sinceró con La Cuarta en relación a las sospechas que cayeron sobre él luego que el Departamento de Criminalística de Carabineros (Labocar) allanara su casa en el contexto de las diligencias por el caso.

Asegura que ni la policía, Carabineros, Fiscalía ni tampoco vecinos, lo han hecho sentir culpable, sino los medios de comunicación. Reitera también su inocencia.

"Han especulado cosas. Aseguraron que habían encontrado sangre en el alcantarillado. Eso desencadenó que dijeran que yo era el culpable. Pero todo se inventó. Si hubiesen hallado sangre me hubiesen llevado altiro detenido. No se encontró nada porque no tengo nada que ver. Es cosa de tiempo para que se sepa la verdad", sostuvo.

El joven fue quien comenzó la búsqueda de su polola embarazada de 7 meses, de quien no se tiene rastros desde hace 8 meses.

"Si estuviera viva, ya hubiese aparecido. Si no hubiera querido seguir conmigo, hubiera dicho: yo no quiero seguir con el ‘Peter’, conocí otra pareja y me fui. Yo igual soy una persona adulta y lo hubiera aceptado. Pero ella no ha dado ninguna pista", precisó.

En ese contexto, Pettersen aseguró que lo ha pasado muy mal en este proceso, especialmente por su hijo de 14 años, quien ha visto cómo los medios sindican a su padre como el culpable.

"Quiero que sepan que yo no la maté. Los carabineros habrían venido si yo hubiera sido el culpable o si tuvieran sospechas para interrogarme (...) lo único que quiero es que termine esto para encontrar a mi hija, a Fernanda y limpiar mi imagen. Cuando digan que yo no tenía nada que ver será una tranquilidad", finalizó.