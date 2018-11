Joven que se parapetó con un arma de fogueo: “El miedo a los vecinos no me importa”

12:25 Ignacio Larraín Bastías dijo que no se siente culpable de haber disparado desde su departamento hacia el sector del Parque de Los Reyes, lo que obligó a evacuar un jardín cercano. "Es legal tener un arma", sostuvo.

En libertad quedó el joven de 19 años que ayer se parapetó en un edificio en pleno centro de Santiago y realizó al menos 24 disparos con una pistola de fogueo hacia el sector del Parque de Los Reyes.

Ignacio Larraín Bastías fue formalizado esta jornada por desórdenes y quedó con las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de manipular cualquier tiempo de armamento.

A su salida del tribunal declaró que "no me siento culpable".

"Es algo legal. Estaba en mi casa. No le hice daño a nadie. Fueron ruidos no más. Disparé porque puedo, porque me compré con mi dinero el arma, porque es legal tener una arma", sostuvo.

El hecho causó alarma entre los vecinos y un jardín infantil debió ser evacuado. "El miedo a los vecinos no me importa", enfatizó.