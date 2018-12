Mujer que denunció a stripper reconoció que lo chocó dos veces

Las acciones de Javier Ponce se transformaron rápidamente en un fenómeno viral la noche de este lunes tras publicarse un video en el que agrede el auto de una mujer en plena congestión.

En las imagenes se puede apreciar claramente como Ponce golpea con un puñetazo y una patada el auto de Sol Aravena, quien iba con su hija, y tras el hecho el trasandino de 41 años fue detenido y despedido de su trabajo como stripper en un club nocturno, algo que llamó la atención de diversos matinales y de las redes sociales.

Acorde al relato del desnudista Aravena "Me chocó dos veces el auto la señora, sin darme explicaciones. Yo a ella no la agredí. Me estuvo insultando muchas veces, me persiguió y me chocó con el auto. Tengo de testigo a mi mujer", dijo Ponce.

Por su lado, específicamente en La Mañana de Chilevisión, Sol Aravena declaró que "Veníamos con mi hija de habernos hecho las uñas..." antes de suspirar y decir "ay qué terrible". "Íbamos a buscar a sus amiguitas para pasar la tarde", dijo la madre, quien contó cómo fueron los hechos.

La mujer señaló que iba "por Gerónimo de Alderete, cruzo la primera caletera de Kennedy. Justo en el puente el semáforo estaba en rojo. Cuando dio verde, el gallo como que no avanzó. Yo avancé y lo pasé a topar un poquito".

Aravena prosiguió "En ese minuto el gallo se baja y me dice: 'Mongólica tal por cual'. Luego el gallo se pone adelante y frena en seco. Ahí le pego por segunda vez e hizo todo el show que hizo. Sentí que este gallo me iba a hacer pebre", relató.