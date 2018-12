General Rozas a padre de Catrillanca: "Si yo pudiera, tuviera la instancia y se diera la situación, le pediría perdón"

17:51 En entrevista con 24 horas el nuevo general director de Carabineros añadió que "Aprovecho esta instancia para expresarle a la familia Catrillanca mi más sentido pésame, las condolencias (...) Y con mucho respeto acompaño a ese padre, a esa familia, porque perder un hijo no se supera nunca, se sobrelleva"

Mario Rozas, el nuevo general director de Carabineros, realizó una extensa entrevista con 24 Horas , en la que trató los diversos temas que han causado polémica y afectan a la institución.

Particularmente al ser consultado sobre los problemas que han sacudido a la policía en el último año, como la Operación Huracán, los casos de fraude y corrupción, y el asesinato de Camilo Catrillanca entre otros, la autoridad dijo que "el patrullero cotidiano le aseguro que sigue y ha hecho su trabajo igual, como de costumbre".

Y agregó que "Yo creo que la crisis está en la cúpula de Carabineros, tiene que ver con situaciones estratégicas de superiores y no del carabinero común".

Acerca de las complicaciones en el proceso de la renuncia de Hermes Soto dijo no tener todos los antecedentes que rodearon a la administración anterior de la institucion, por lo que "no podría decir si yo hubiese renunciado o no", pero añadió a reglón seguido que "Por mi forma de ser, lo habría hecho, pero todo depende de las circunstancias".

Sobre la difusión de los videos relacionados al asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca aseguró que "Cuando vi esos videos, sentí indignación, frustración y traición. Me dio pena ver cómo un grupo nos traicionó", y calificó de "despreciable" la forma en que los exGOPE actuaron aquel 14 de noviembre en Ercilla.

Puedes ver acá la entrevista completa.