Fernanda Maciel habría cambiado su domicilio antes de desaparecer

Fernanda Maciel, la joven que desapareció en febrero con ocho meses de embarazo, habría cambiado su domicilio meses antes de que se le perdiera el rastro en la comuna de Conchalí.

Esta pista la encontró su hermana Valentina tras revisar el correo electrónico de la joven de 21 años. Ahí halló un mail enviado desde su AFP en el que mostraba los datos actualizados.

En el mensaje aparece registrada una nueva dirección en calle Las Heras, en el sector de Forestal, en Viña del Mar. Este cambio de domicilio se habría realizado en noviembre de 2017.

El dueño del inmueble dijo al matinal "Muy buenos días" que "yo a la niña no la conozco. No sé por qué llega correspondencia acá, pero llega correspondencia de la AFP. Llega correspondencia de gente que nunca ha trabajado acá. Lo que pasa es que hay alcance de nombre con una empresa de Santiago (…) de ahí se produce el enredo. Seguramente por ahí viene el problema".

Sobre la posible existencia de correspondencia dirigida a Fernanda, el hombre sostuvo que "no tengo idea. Yo no reviso los nombres. Pero llega mucha correspondencia (…) lo único que me llega de correspondencia es de la AFP".

El abogado de la familia de Maciel, Pedro Díaz, dijo que se enviaron estos antecedentes a la fiscalía. "Ellos deben pedir toda la información pertinente, de toda la tramitación que Fernanda haya realizado con anterioridad a la fecha de su desaparición", expresó.