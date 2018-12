Rosa Oyarce embistió a delincuentes y frustró portonazo

07:39 La seremi de Salud Metropolitana fue intimidada por seis ladrones cuando llegaba a su casa en San Miguel. "No podemos permitir que la delincuencia pase sobre nosotros", dijo.

La seremi metropolitana de Salud, Rosa Oyarce, embistió con su auto a un grupo de delincuentes para evitar un "portonazo".

El hecho ocurrió a eso de las 23:30 horas, cuando la autoridad llegaba a su casa ubicada en el sector de El Llano, en la comuna de San Miguel. Hace un año había sufrido un intento de robo similar.

El capitán de Carabineros Luis Segura, oficial de ronda de la Prefectura Sur, informó que "al momento en que la hija procedía a abrir el portón para que ingresara la camioneta marca Hyundai modelo Santa Fé, es interceptada por un vehículo con vidrios porlarizados desde el que descienden seis individuos jóvenes a rostros descubiertos".

Los ladrones intimidaron a ambas mujeres y Oyarce decidió retroceder y embestir su camioneta contra el auto de los asaltantes, quienes se dieron a la fuga.

La seremi contó que "los delincuentes, que eran hombres jóvenes de alrededor de 20 años, se bajan corriendo hacia el auto y puse reversa. La vez anterior se me perdieron hasta los pedales y 'esta vez', dije yo, 'no me va a pasar lo mismo'".

"Golpearon los vidrios, los parabrisas, con piedras, con lo que primero que pillaron; me apuntaban con una especie de pistola, yo no dejé de gritar. También salieron mis vecinos", agregó.

La autoridad comentó que "ya está bueno, basta. Nosotros, la gente, tenemos que ser capaces de también enfrentar esta situación. No solamente dejarle a Carabineros este trabajo. Este también es un trabajo de vecinos (...) No podemos permitir que la delincuencia pase sobre nosotros".