Alcalde de La Florida se resistió a un asalto en Las Condes: ladrones intentaron robar su auto

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, vivió momentos complejos luego de ser asaltado la noche del viernes en la comuna de Las Condes. Todo ocurrió cuando se estaba subiendo a un automóvil después de terminar una cena. Fue en ese momento donde fue abordado por tres desconocidos quienes lo amenazaron un cuchillo y un arma de fuego.

Sin dudarlo, Carter se resistió al robo de su automóvil forcejeando con los sujetos, quienes terminaron huyendo solo con su celular. Tras conocer lo ocurrido, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, llegó hasta el lugar para entregar su apoyo al jefe comunal.

Según explicó la capitán, Andrea Vargas “durante la noche el alcalde Carter fue víctima de un robo con intimidación en Las Condes. Fue cometido por individuos que se trasladaban en un automóvil y una moto. Lo abordaron cuando se iba a subir a su vehículo particular, forcejando, logrando que no le robaran el vehículo. No terminó con lesiones", consignó Emol.

Con ello, agregó que la moto quedó abandonada en el lugar, y que será vital para identificar a los asaltantes.