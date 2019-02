Condenado por homicidio de Frei Montalva recurrirá a la CIDH

Uno de los condenados por el crimen del expresidente Eduardo Frei Montalva recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el fallo del juez Alejandro Madrid.

Según informa el diario La Tercera, a través de un escrito, el exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Raúl Lillo Gutiérrez, pedirá a dicha comisión que “requiera antecedentes al Estado de Chile sobre la forma y condiciones en las que el juez Alejandro Madrid ha llevado la causa”.

Lillo fue condenado a siete años de presidio por el homicidio del expresidente Frei Montalva y actualmente se encuentra en la cárcel de Punta Peuco, donde cumple una condena de 10 años por secuestro y asociación ilícita en la muerte del exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Eugenio Berríos.

El condenado también agrega en el documento a la CIDH que se solicite "un nuevo proceso penal conducido de acuerdo con las garantías del justo y debido proceso, permitiendo que no sea un juez quien procese, acuse y condene, ya que una facultad de estas características se presta para (…) ilegalidades”.

Según Lillo, existe una “condena anticipada” en su contra, dando como ejemplo declaraciones de los ex Presidentes Bachelet y Piñera, quienes habrían cometido “juicios condenatorios sobre un caso que está en pleno desarrollo”. Todo esto, según el ex CNI, atropella su presunción de inocencia “en condiciones de enorme desigualdad y, además, vulnerando el principio de que no hay condena sin sentencia firme”.

El exagente, que asegura tener una “depresión severa”, también critica en el escrito al juez Madrid, acusando que “ha hecho permanecer en forma ilegal bajo reserva (…) información absolutamente relevante para las defensas, incluso información exculpatoria”.

Según La Tercera, la petición de Lillo a la CIDH será presentada por el abogado Raúl Meza el 12 de febrero en Washington.