Chofer de Uber acusado de secuestro: “No conocía la ruta”

El chofer de Uber acusado de secuestro, Johny Williams Gallardo, trató de explicar el supuesto secuestro de la mujer que ocupó la aplicación de transporte para llegar a Pudahuel, situación por la que fue formalizado y quedó con arresto domiciliario total durante 60 días que durará la investigación.

Según indicó La Cuarta el sujeto relató que “llevo 17 años en Chile y nunca he cometido un delito. No sé por qué se me está acusando de esto ahora, no conocía la ruta”.

"Me venía conversando ella de su perrito que está enfermo, de su amiga, y yo le dije que tenía que ir almorzar con mi señora. Todo eso veníamos conversando, no le falté el respeto ni nada. Me dijo que por la autopista era mejor haberse ido, y yo le dije que no conocía la autopista" finalizó.

Por otra parte, la aplicación Uber se manifestó al momento de conocidos los hechos e indicó a través de un comunicado. “Lamentamos y condenamos lo sucedido con una usuaria de nuestra plataforma (…) tan pronto ella reportó el caso a nuestro equipo de soporte, el conductor fue inhabilitado e iniciamos una investigación".