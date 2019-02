Conductor que huyó de control y cuya acompañante fallleció baleada por Carabineros dice que le pidieron ocultar el incidente

El trágico hecho ocurrió la noche del 16 de febrero en la comuna de Andacollo (Región de Coquimbo), cuando José Rivera, quien manejaba bajo estado de ebriedad, decidió huir de un control policial sin sospechar que esta decisión sería fatal para una de sus acompañante.

Rivera relató que tras la huida los efectivos de Carabineros comenzaron a disparar en contra de su vehículo, lo que provocó en definitiva la muerte la joven de 22 años identificada con las iniciales T.M.C.

En declaraciones a 24 horas Rivera relató lo ocurrido "Como había bebido alcohol me doy a la fuga. Sentí un disparo a los 100 metros. El segundo me impacta en la espalda atravesándome el pecho, con salida de proyectil", y continuó"el tercero (disparo) fue rápido, vi a mi amiga caer en mi rodilla. Un carabinero abre la puerta, me esposa y le pregunto cómo estaba mi amiga, pero me dice que sólo estaba desmayada".

Rivera indicó que después de esto "le pedí al tenienite que me soltara las esposas porque me sentía mal, me estaba muriendo y había perdido mucha sangre", a lo que el policía respondió "que lo abrace, que no me iba a dejar morir y que de nada malo me iba a acusar, pero que yo hiciera lo mismo con ellos, que no dijera nada y que me quedara callado".

Lo siguiente fue que la joven baleada llegó a Coquimbo en estado de extrema gravedad, falleciendo este miércoles.

Rivera se arrepiente del hecho "Escuchás las sirenas, pero ni siquiera un disparo al aire. Yo tuve la culpa porque no me detuve, pero nunca pensé que alguien me iba a disparar".

Por su lado Carabineros declinó referirse a los hechos, pues cuatro funcionarios están bajo sumario. Igualmente ni la PDI ni la Fiscalía aceptaron preguntas.

En tanto el alcalde (s) de Andacollo, Wilson Núñez, aseguró que se trata de "algo inédito para nosotros y nos tiene extremadamente preocupados". En esa línea el INDH y el municipio evalúan sumarse a las acciones legales para determinar a él o los responsables.