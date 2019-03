Histórica incautación de droga para abusar sexualmente: el destino era Vitacura

Acorde a lo reportado por el medio La Segunda, la Policía de Investigaciones y la Aduana incautaron un gran númera de latas que venían desde Holanda y sin identificación, y que se encontraban bajo el manifiesto de ser detergentes, pero al ser inspeccionadas en su interior se encontró una sustancia sin color, la que corresponde a un tipo de droga conocida como gamma butirolactona (GBL) y que se usa comunmente para realizar abusos sexuales.

El hallazgo se realizó durante febrero de este año se suma a otros casos, como en el 2015, cuando intentaron ingresar la droga mediante envases de limpiadores de llantas y el 2017 como jugo de fruta.

Ahora, esta droga usada para cometer delitos sexuales además reviste otro peligro, ya que puede llegar a ser mortal incluso con pequeñas dosis.

Al respecto el jefe del Departamento de Investigación de Sustancias Químicas de la PDI, Patricio Navarro, explicó que “en una persona de 80 kilos una dosis recreativa puede estar entre los 2 y 2,5 ml, mientras que la dosis letal ronda por los 4 ml. Se han reportado muertes por sobredosis en Asia y Oceanía”.

A los 15 minutos de ser ingerida esta droga entra en efecto, lo que se puede prolongar por 45 minutos más.

Navarro indicó que “esta droga está siendo usada como droga de abuso, porque por sus efectos depresores una persona puede quedar a merced de otra, lo mismo que un benzodiazepínico”.

Algunas complicaciones de la sustancia GBL es que puede pasar inadvertida en los controles de detección de drogas, además de que su internación no corresponde a un delito. La importación de la droga está regulada por decreto y acorde ala Fiscalía, cuando se detecta su presencia, se traslada al Instituto de Salud Pública donde se analiza y se retiene.

El experto de la PDI señaló que “Las personas que deseen importar una sustancia como esta deben estar inscritas en un registro que tiene la Subsecretaría del Interior. Este no era el caso, el que la encargó no estaba inscrito, por lo tanto, aquí hay una infracción por no tener permiso para traerla a Chile”.

La GBL se usa también para la fabricación de GHB (gamma hidroxibutírico), otra droga más elaborada y con efectos depresores. Además, de momento, en Chile no hay registros de fallecidos por la ingesta de este producto.