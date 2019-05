[VIDEO] Familia de la joven quemada en una maleta dio detalles de su historia: "Por amor llegó a la calle"

Durante la tarde de hoy será formalizado en el Centro de Justicia por el delito de homicidio, el hombre de 46 años indicado como el responsable del asesinato de una mujer el pasado lunes en la comuna de Providencia.

La víctima, identificada como Estefanía del Carmen Martínez Pérez (27 años) murió por asfixia tras ser estrangulada, y posteriormente fue quemada al interior de una maleta.

Martínez era apodada "la bailarina del Bella", pues era usual verla por el sector conocido por sus bares. Su familia contó que hace años vivía en la calle junto a su verdadera pareja, de nombre Eduardo y con quien tenía dos hijos.

Deyanira, hermana de la víctima habló con Hola Chile de La Red, dando detalles de la vida de la víctima y descartando que el detenido sea pareja de su hermana."Tenia una corazonada que era ella (...) el día sábado me llamó la pareja de mi hermana que también está en situación de calle y me dio que mi hermana no aparecía, que no estaba.Llevaba dos días que no llegaba",comentó.

La familia habría intentado en muchas veces que la joven dejara de vivir en situación de calle. "Se les dieron muchas oportunidades, pero ella quiso esa vida. No abandonaba a su pareja, lo amaba. Y prefirió a su pareja que estar en nuestra casa, en la casa de mi mamá o de mis tías", contó su hermana (...) Por amor llegó a la calle, ella amaba a su Eduardo", recalcó.

También contó que la familia no conoce al agresor, pero la pareja de Estefanía sí lo ubicaba."(Eduardo) dice que sí lo conoce. Dice que lo ha visto, (es) un hombre normal que cuida autos. Le dijeron que era un hombre con problemas mentales".